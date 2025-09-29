Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend verlustreich

Apple im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 253,63 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 253,63 USD. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 253,32 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 254,89 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.444.809 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 260,09 USD. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 2,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 169,22 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 49,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,03 USD, nach 0,980 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 246,26 USD.

Apple ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,57 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,04 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,38 USD je Apple-Aktie.

