Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple schiebt sich am Abend vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Apple. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 235,97 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 235,97 USD zu. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 238,19 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 236,97 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 7.731.046 Apple-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (260,09 USD) erklomm das Papier am 27.12.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,22 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 28,29 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Apple seine Aktionäre 2024 mit 0,980 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,03 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 234,80 USD.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 94,04 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 85,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 7,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Adam Berry/Getty Images

