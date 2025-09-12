DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.265 +0,3%Nas22.565 +0,4%Bitcoin98.331 -1,0%Euro1,1750 -0,3%Öl66,67 -1,3%Gold3.683 +1,1%
So entwickelt sich Apple

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend mit positiven Vorzeichen

19.09.25 20:24 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Apple. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 245,91 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
209,05 EUR 7,25 EUR 3,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 3,4 Prozent auf 245,91 USD. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 245,96 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 241,22 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 21.786.007 Apple-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 260,09 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 169,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,03 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 0,980 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 246,26 USD aus.

Am 31.07.2025 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,04 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,37 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

