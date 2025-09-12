Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagabend auf grünem Terrain
Die Aktie von Apple zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,6 Prozent auf 254,44 USD zu.
Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 254,44 USD. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 256,63 USD. Mit einem Wert von 248,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 19.906.326 Apple-Aktien den Besitzer.
Am 27.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 260,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 2,22 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 169,22 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,03 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 240,24 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 94,04 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 85,78 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 7,38 USD im Jahr 2025 aus.
