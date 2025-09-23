Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Apple

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 252,64 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 252,64 USD ab. Bei 252,28 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 255,23 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 1.668.249 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (260,09 USD) erklomm das Papier am 27.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 33,02 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,980 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,03 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 240,24 USD je Apple-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 1,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 94,04 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 85,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Apple-Bilanz für Q4 2025 wird am 23.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2025 7,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Apple von vor 10 Jahren abgeworfen

Aktien von Apple, Google & Co. im Blick: EU-Kommission will Auskunft von US-Tech-Riesen zu Betrug