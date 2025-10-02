AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei AstraZeneca am Vormittag zu

So entwickelt sich AstraZeneca

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Zuletzt konnte die Aktie von AstraZeneca zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 125,08 GBP.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von AstraZeneca zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 125,08 GBP. Die AstraZeneca-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 127,50 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 127,20 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 133.758 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 127,50 GBP erreichte der Titel am 02.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 1,90 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,25 USD aus. Analysten bewerten die AstraZeneca-Aktie im Durchschnitt mit 138,72 GBP.

Am 29.07.2025 lud AstraZeneca zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 1,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AstraZeneca noch ein Gewinn pro Aktie von 0,98 GBP in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10,82 Mrd. GBP gegenüber 10,25 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird AstraZeneca schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AstraZeneca-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,13 USD fest.

