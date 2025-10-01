AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca gewinnt am Vormittag

AstraZeneca im Blick

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von AstraZeneca legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 3,7 Prozent auf 115,92 GBP.

Das Papier von AstraZeneca legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 3,7 Prozent auf 115,92 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die AstraZeneca-Aktie bei 115,92 GBP. Bei 114,88 GBP eröffnete der Anteilsschein. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 103.387 Stück gehandelt.

Am 05.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,56 GBP. Mit einem Zuwachs von 5,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 95,74 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie.

Nach 2,46 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,25 USD je AstraZeneca-Aktie. Analysten bewerten die AstraZeneca-Aktie im Durchschnitt mit 138,72 GBP.

Am 29.07.2025 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,82 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,25 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,13 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

