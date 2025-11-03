AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca steigt am Vormittag

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 124,94 GBP.

Das Papier von AstraZeneca konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 124,94 GBP. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 125,84 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 125,46 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 29.251 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 129,72 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AstraZeneca-Aktie 3,82 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,25 USD. Analysten bewerten die AstraZeneca-Aktie im Durchschnitt mit 144,80 GBP.

Am 29.07.2025 hat AstraZeneca die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,82 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von AstraZeneca.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,14 USD je AstraZeneca-Aktie.

