Comfort Systems USA (FIX) – Rekordquartal mit verdoppeltem Gewinn und Auftragsbestand über 9 Mrd. USD! Comfort Systems USA (FIX) – Rekordquartal mit verdoppeltem Gewinn und Auftragsbestand über 9 Mrd. USD!
AstraZeneca Aktie

Marktkap. 223,19 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
JP Morgan Chase & Co.

12:16 Uhr
AstraZeneca PLC
143,60 EUR -0,35 EUR -0,24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Mit Blick auf die am 6. November anstehenden Quartalszahlen liege er mit seinen Schätzungen für das Ergebnis je Aktie sowie das operative Ergebnis (Ebit) im Kerngeschäft zwei Prozent über den nun vom Pharmakonzern veröffentlichten Konsensprognosen, schrieb Richard Vosser in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er rechner mit einem insgesamt soliden Zwischenbericht, der die Konsensschätzungen für 2025 untermauern sollte./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 09:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 09:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
140,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
143,95 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
124,24 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
138,95 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

12:16 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
22.10.25 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

