Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX unentschlossen -- Lufthansa drohen Streiks -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie Outperform von Bernstein Research für BMW-Aktie
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Freitagmittag mit Kurseinbußen

24.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von AstraZeneca befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 124,64 GBP ab.

AstraZeneca PLC
143,95 EUR 0,35 EUR 0,24%
Das Papier von AstraZeneca befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 124,64 GBP ab. In der Spitze fiel die AstraZeneca-Aktie bis auf 124,30 GBP. Bei 125,30 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 76.234 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,72 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 3,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,25 USD. Im Vorjahr erhielten AstraZeneca-Aktionäre 2,46 GBP je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 138,95 GBP.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 10,82 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,25 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 9,14 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig

AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung

AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
12:16AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
22.10.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12:16AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025AstraZeneca BuyUBS AG
13.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
16.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AstraZeneca PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen