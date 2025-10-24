AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von AstraZeneca befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 124,64 GBP ab.

Das Papier von AstraZeneca befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 124,64 GBP ab. In der Spitze fiel die AstraZeneca-Aktie bis auf 124,30 GBP. Bei 125,30 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden via London 76.234 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,72 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 3,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,25 USD. Im Vorjahr erhielten AstraZeneca-Aktionäre 2,46 GBP je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 138,95 GBP.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 10,82 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,25 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 9,14 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

