DAX 24.286 -0,2%ESt50 5.675 -0,2%MSCI World 4.342 +0,0%Top 10 Crypto 14,78 -4,6%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.204 -0,5%Euro 1,1591 -0,1%Öl 62,08 +0,7%Gold 4.076 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Beyond Meat A2N7XQ Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- Analysten uneinig bei TKMS -- DroneShield, Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Top News
Novartis-Aktie etwas höher: Cosentyx erreicht Ziele bei Polymyalgia rheumatica Novartis-Aktie etwas höher: Cosentyx erreicht Ziele bei Polymyalgia rheumatica
BVB-Aktie verliert: Sieg bei Kopenhagen und Moukoko - Nmecha überragend BVB-Aktie verliert: Sieg bei Kopenhagen und Moukoko - Nmecha überragend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AstraZeneca Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
142,75 EUR -0,55 EUR -0,38 %
STU
125,02 GBP +0,28 GBP +0,22 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 223,67 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886455

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0009895292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AZNCF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

AstraZeneca Buy

08:01 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
142,75 EUR -0,55 EUR -0,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 14200 auf 14500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Unter der Führung von Unternehmenschef Pascal Soriot lägen die Erträge des Pharmakonzerns dauerhaft über den Kapitalkosten, schrieb Luisa Hector in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Neue Daten zu Medikamenten, welche die Briten auf der Esmo-Krebskonferenz am vergangenen Wochenende vorgestellt hätten, untermauerten diesen Trend. Hector hob ihre Prognosen für die Spitzenumsätze von Enhertu und Datroway deutlich an. 2026 stünden weitere Daten auf der Agenda, welche die günstig bewertete Aktie antreiben könnten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
145,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
145,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
125,02 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
138,95 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

11:41 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
08:01 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
13.10.25 AstraZeneca Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

finanzen.net Erste Schätzungen: AstraZeneca öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 verbucht zum Handelsende Gewinne
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von AstraZeneca
finanzen.net LSE-Handel: FTSE 100 legt nachmittags zu
finanzen.net Dienstagshandel in London: FTSE 100 steigt mittags
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag schwächer
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag mit Kurseinbußen
finanzen.net Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights AstraZeneca, RTX, Applied Materials, Park Aerospace and NetSol Technologies
Zacks Top Research Reports for AstraZeneca, RTX & Applied Materials
Zacks Here's Why Astrazeneca (AZN) is a Strong Momentum Stock
MarketWatch AstraZeneca hails major breakthroughs with breast-cancer drugs
Zacks Astrazeneca (AZN) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
Zacks Astrazeneca (AZN) is a Top-Ranked Growth Stock: Should You Buy?
Financial Times AstraZeneca strikes deal to lower drug costs in exchange for tariff reprieve
Financial Times AstraZeneca strikes deal to lower drug costs in exchange for tariff reprieve
RSS Feed
AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen