AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 124,50 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 124,50 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte AstraZeneca-Aktie bei 123,82 GBP. Bei 123,98 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 26.019 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 129,72 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Kursplus von 4,19 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,74 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 23,10 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten AstraZeneca-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,46 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,25 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 138,95 GBP.

AstraZeneca ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AstraZeneca noch ein Gewinn pro Aktie von 0,98 GBP in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,82 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AstraZeneca einen Umsatz von 10,25 Mrd. GBP eingefahren.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von AstraZeneca rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,14 USD je Aktie belaufen.

