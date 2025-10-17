DAX 24.126 +1,2%ESt50 5.653 +0,8%MSCI World 4.308 +0,3%Top 10 Crypto 15,22 +2,4%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.320 +2,3%Euro 1,1655 -0,1%Öl 60,91 -0,7%Gold 4.315 +1,5%
Marktkap. 224,08 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca nach auf der Esmo-Krebskonferenz präsentierten Studiendaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Analyst Richard Vosser verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf Daten aus gleich mehreren Studien des Pharmakonzerns. Als besonders positiv hob er vor allem die Daten der Brustkrebs-Therapie-Studie TropION-Breast02 hervor./rob/ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 01:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 01:08 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
140,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
145,15 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
126,34 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
138,52 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

