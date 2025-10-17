AstraZeneca Aktie
Marktkap. 224,08 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca nach auf der Esmo-Krebskonferenz präsentierten Studiendaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Analyst Richard Vosser verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf Daten aus gleich mehreren Studien des Pharmakonzerns. Als besonders positiv hob er vor allem die Daten der Brustkrebs-Therapie-Studie TropION-Breast02 hervor./rob/ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 01:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 01:08 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
140,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
145,15 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
126,34 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
138,52 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|14:21
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|13.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:21
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|13.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:21
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|13.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|16.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|07.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.24
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG