AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Dienstagvormittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 124,80 GBP abwärts.

Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,7 Prozent auf 124,80 GBP nach. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 124,50 GBP nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,68 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.247 AstraZeneca-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 129,72 GBP markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 3,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP ab. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 23,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,25 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 138,52 GBP aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,98 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10,82 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 10,25 Mrd. GBP umgesetzt.

AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 9,14 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

