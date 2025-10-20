DAX24.122 +1,2%Est505.650 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.235 +2,2%Euro1,1653 -0,1%Öl61,13 -0,3%Gold4.256 +0,1%
AstraZeneca im Fokus

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca macht am Mittag Boden gut

20.10.25 12:04 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca macht am Mittag Boden gut

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die AstraZeneca-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 126,00 GBP nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
145,15 EUR 0,50 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 126,00 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bei 126,80 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 126,68 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 137.871 AstraZeneca-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 129,72 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,74 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Verlust von 24,02 Prozent wieder erreichen.

AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,25 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 138,52 GBP je AstraZeneca-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,82 Mrd. GBP – ein Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AstraZeneca 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 06.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von AstraZeneca rechnen Experten am 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AstraZeneca ein EPS in Höhe von 9,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig

AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung

AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel

Ausgewählte Hebelprodukte auf AstraZeneca

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AstraZeneca

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

DatumMeistgelesen
Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
16.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
13.10.2025AstraZeneca BuyUBS AG
13.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.10.2025AstraZeneca BuyUBS AG
13.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
06.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellDeutsche Bank AG

