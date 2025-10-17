AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca kommt am Freitagnachmittag kaum vom Fleck

AstraZeneca im Fokus

Die Aktie von AstraZeneca zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Bei der AstraZeneca-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 125,52 GBP.

Anleger zeigten sich um 15:51 Uhr bei der AstraZeneca-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 125,52 GBP. Im Tageshoch stieg die AstraZeneca-Aktie bis auf 125,64 GBP. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 123,62 GBP nach. Bei 125,22 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 417.082 Stück gehandelt.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,72 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 95,74 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 23,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten AstraZeneca-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,46 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,25 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 138,52 GBP je AstraZeneca-Aktie an.

Am 29.07.2025 hat AstraZeneca die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,98 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,82 Mrd. GBP – ein Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AstraZeneca 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AstraZeneca möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 9,14 USD im Jahr 2025 aus.

