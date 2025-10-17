AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Freitagvormittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 124,54 GBP abwärts.

Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,8 Prozent auf 124,54 GBP ab. Im Tief verlor die AstraZeneca-Aktie bis auf 124,38 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 125,22 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.747 AstraZeneca-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 129,72 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 3,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,25 USD, nach 2,46 GBP im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 138,52 GBP an.

AstraZeneca veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,98 GBP erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 10,82 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,25 Mrd. GBP umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

