AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Zuletzt sprang die AstraZeneca-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 126,20 GBP zu.

Das Papier von AstraZeneca konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 126,20 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AstraZeneca-Aktie bisher bei 126,80 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 126,68 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 35.604 AstraZeneca-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 129,72 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,74 GBP am 10.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 24,14 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,25 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 138,52 GBP aus.

AstraZeneca gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. AstraZeneca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,98 GBP je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,82 Mrd. GBP im Vergleich zu 10,25 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je AstraZeneca-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,14 USD fest.

