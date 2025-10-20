DAX24.069 +1,0%Est505.650 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,29 +2,9%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.235 +2,2%Euro1,1667 ±0,0%Öl60,94 -0,7%Gold4.259 +0,2%
Aktienentwicklung

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag gesucht

20.10.25 09:22 Uhr

20.10.25 09:22 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag gesucht

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Zuletzt sprang die AstraZeneca-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 126,20 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
145,15 EUR 0,50 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AstraZeneca konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 126,20 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AstraZeneca-Aktie bisher bei 126,80 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 126,68 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 35.604 AstraZeneca-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 129,72 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,74 GBP am 10.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 24,14 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,25 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 138,52 GBP aus.

AstraZeneca gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. AstraZeneca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,98 GBP je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,82 Mrd. GBP im Vergleich zu 10,25 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je AstraZeneca-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,14 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig

AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung

AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
16.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
13.10.2025AstraZeneca BuyUBS AG
13.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.10.2025AstraZeneca BuyUBS AG
13.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
06.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellDeutsche Bank AG

