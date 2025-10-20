DAX24.288 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.344 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.989 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1660 ±-0,0%Öl60,64 -1,1%Gold4.348 +2,3%
Aktie im Fokus

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

20.10.25 16:08 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 126,98 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
145,65 EUR 1,00 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die AstraZeneca-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 126,98 GBP nach oben. Die AstraZeneca-Aktie zog in der Spitze bis auf 127,12 GBP an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,68 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 271.964 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 129,72 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 24,60 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für AstraZeneca-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,46 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,25 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 138,52 GBP.

Am 29.07.2025 lud AstraZeneca zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,98 GBP erwirtschaftet worden. AstraZeneca hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,82 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

