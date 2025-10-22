AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich AstraZeneca

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Das Papier von AstraZeneca legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 125,42 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 125,42 GBP. Die AstraZeneca-Aktie zog in der Spitze bis auf 125,98 GBP an. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 123,98 GBP. Zuletzt wechselten via London 283.568 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,72 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,43 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit Abgaben von 23,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AstraZeneca 2,46 GBP aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 138,95 GBP für die AstraZeneca-Aktie aus.

AstraZeneca gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AstraZeneca ein EPS von 0,98 GBP je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,82 Mrd. GBP im Vergleich zu 10,25 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 06.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,14 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.

