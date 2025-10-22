AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca präsentiert sich am Mittag fester

Kurs der AstraZeneca

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von AstraZeneca konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 124,98 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 124,98 GBP. Den Tageshöchststand markierte die AstraZeneca-Aktie bei 125,20 GBP. Bei 123,98 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 98.907 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,72 GBP erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 3,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 95,74 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,46 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,25 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AstraZeneca-Aktie bei 138,95 GBP.

AstraZeneca ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 GBP gegenüber 0,98 GBP im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent auf 10,82 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,14 USD je Aktie belaufen.

