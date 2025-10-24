DAX24.241 +0,1%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.218 +1,2%Bitcoin94.946 +0,2%Euro1,1628 +0,1%Öl66,63 +1,0%Gold4.127 ±0,0%
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Nachmittag mit roten Vorzeichen

24.10.25 16:08 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 124,60 GBP ab.

AstraZeneca PLC
143,95 EUR 0,35 EUR 0,24%
Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 124,60 GBP ab. Bei 124,18 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 125,30 GBP. Bisher wurden heute 200.780 AstraZeneca-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,72 GBP erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,11 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 23,16 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,46 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,25 USD je AstraZeneca-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AstraZeneca-Aktie bei 138,95 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,82 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,25 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 06.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AstraZeneca ein EPS in Höhe von 9,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

