AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Zuletzt wies die AstraZeneca-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 125,42 GBP nach oben.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 125,42 GBP zu. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 125,82 GBP zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,30 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 31.222 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 129,72 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 3,43 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 95,74 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 31,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,25 USD, nach 2,46 GBP im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 138,95 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,98 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 10,82 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können AstraZeneca-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,14 USD je Aktie belaufen.

