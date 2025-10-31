AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken AstraZeneca am Freitagnachmittag ins Minus

So bewegt sich AstraZeneca

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 125,00 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 125,00 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bisher bei 124,90 GBP. Bei 125,62 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 232.559 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,72 GBP erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,78 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Mit Abgaben von 23,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AstraZeneca 2,46 GBP aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 144,80 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,98 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AstraZeneca 10,82 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,14 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.

