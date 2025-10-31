DAX24.035 -0,4%Est505.687 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.995 +1,6%Euro1,1567 ±-0,0%Öl64,71 ±-0,0%Gold4.005 -0,8%
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

31.10.25 09:22 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Bei der AstraZeneca-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 125,44 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
141,30 EUR -0,30 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die AstraZeneca-Aktie um 09:06 Uhr im London-Handel bei 125,44 GBP. Kurzfristig markierte die AstraZeneca-Aktie bei 125,62 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die AstraZeneca-Aktie gab in der Spitze bis auf 125,18 GBP nach. Den London-Handel startete das Papier bei 125,62 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 28.188 AstraZeneca-Aktien.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 129,72 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 3,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,74 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Verlust von 23,68 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für AstraZeneca-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,46 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,25 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 144,80 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,82 Mrd. GBP – ein Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AstraZeneca 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird AstraZeneca schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

