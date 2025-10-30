AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 124,52 GBP ab.

Die AstraZeneca-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 124,52 GBP abwärts. Die AstraZeneca-Aktie gab in der Spitze bis auf 124,34 GBP nach. Bei 124,56 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 34.920 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,72 GBP) erklomm das Papier am 09.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 4,18 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,74 GBP ab. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 23,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,25 USD, nach 2,46 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 144,80 GBP je AstraZeneca-Aktie an.

Am 29.07.2025 hat AstraZeneca in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,18 GBP, nach 0,98 GBP im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 10,82 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,25 Mrd. GBP umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 06.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,14 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.net

