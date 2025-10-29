DAX24.117 -0,7%Est505.702 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.950 +0,5%Bitcoin95.493 -1,5%Euro1,1662 +0,1%Öl65,15 +1,1%Gold3.997 +1,4%
Vor Fed-Entscheid: DAX schwächer -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

29.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die AstraZeneca-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 124,52 GBP nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 124,52 GBP. Kurzfristig markierte die AstraZeneca-Aktie bei 126,84 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 125,00 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 309.092 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Bei 129,72 GBP erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Kursplus von 4,18 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 95,74 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,25 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 144,80 GBP je AstraZeneca-Aktie aus.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,98 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10,82 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,25 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,14 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
27.10.2025AstraZeneca BuyJefferies & Company Inc.
24.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
22.10.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
