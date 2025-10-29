AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei AstraZeneca am Mittwochmittag zu

So entwickelt sich AstraZeneca

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AstraZeneca. Zuletzt stieg die AstraZeneca-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 126,04 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 126,04 GBP. Kurzfristig markierte die AstraZeneca-Aktie bei 126,84 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 125,00 GBP. Bisher wurden via London 152.159 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 129,72 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (95,74 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,04 Prozent.

Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,25 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 144,80 GBP für die AstraZeneca-Aktie.

AstraZeneca ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 GBP gegenüber 0,98 GBP im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,82 Mrd. GBP im Vergleich zu 10,25 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AstraZeneca veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AstraZeneca möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,14 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig

AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung

AstraZeneca-Aktie in Grün: Signifikanter Erfolg für Krebsmittel