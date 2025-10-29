AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AstraZeneca. Zuletzt stieg die AstraZeneca-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 125,60 GBP.
Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 125,60 GBP. In der Spitze legte die AstraZeneca-Aktie bis auf 126,02 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 125,00 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.535 AstraZeneca-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 129,72 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,28 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,74 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,46 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,25 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 144,80 GBP.
AstraZeneca ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,98 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10,82 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AstraZeneca veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 9,14 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Analysen zu AstraZeneca PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.2025
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
