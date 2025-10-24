AstraZeneca Aktie
Marktkap. 222,59 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 10900 auf 15000 Pence angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Leuchten sieht enormes Überraschungspotenzial durch Imfinzi und Enhertu und macht sich deshalb insgesamt wenig Sorgen um die Entwicklungsrisiken der nach dem Prinzip "mehr ist mehr" aufgestellten, breiten Onkologiepipeline. Zudem hält er laut seiner Kaufempfehlung vom Freitagabend den Biopharma-Bereich der Briten für unterschätzt./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
150,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
143,65 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
124,96 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
144,80 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|09:11
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|22.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|07.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG