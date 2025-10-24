DAX 24.302 +0,3%ESt50 5.695 +0,4%MSCI World 4.378 +0,2%Top 10 Crypto 15,73 +5,7%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 98.813 +0,4%Euro 1,1629 +0,0%Öl 65,10 -0,9%Gold 4.036 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ Gerresheimer A0LD6E Porsche vz. PAG911 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, Bristol-Myers Squibb, Gerresheimer, HSBC, Bitcoin im Fokus
Top News
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
EVOTEC-Aktie zieht an: Erfolgszahlung von Bristol-Myers Squibb eingeheimst EVOTEC-Aktie zieht an: Erfolgszahlung von Bristol-Myers Squibb eingeheimst
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AstraZeneca Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
143,60 EUR +0,90 EUR +0,63 %
STU
124,96 GBP -0,36 GBP -0,29 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 222,59 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886455

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0009895292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AZNCF

Jefferies & Company Inc.

AstraZeneca Buy

09:11 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
143,60 EUR 0,90 EUR 0,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 10900 auf 15000 Pence angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Leuchten sieht enormes Überraschungspotenzial durch Imfinzi und Enhertu und macht sich deshalb insgesamt wenig Sorgen um die Entwicklungsrisiken der nach dem Prinzip "mehr ist mehr" aufgestellten, breiten Onkologiepipeline. Zudem hält er laut seiner Kaufempfehlung vom Freitagabend den Biopharma-Bereich der Briten für unterschätzt./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
150,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
143,65 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
124,96 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
144,80 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

09:11 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
24.10.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
22.10.25 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

finanzen.net FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AstraZeneca von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag nahe Nulllinie
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 steigt zum Ende des Freitagshandels
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net LSE-Handel: Anleger lassen FTSE 100 nachmittags steigen
finanzen.net Verluste in London: So bewegt sich der FTSE 100 mittags
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagmittag mit Kurseinbußen
Benzinga Eccogene Eyes Hong Kong IPO With Experimental Weight-Loss Drug, AstraZeneca Partnership
Benzinga Peering Into AstraZeneca PLC&#39;s Recent Short Interest
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights AstraZeneca, RTX, Applied Materials, Park Aerospace and NetSol Technologies
Zacks Top Research Reports for AstraZeneca, RTX & Applied Materials
Zacks Here's Why Astrazeneca (AZN) is a Strong Momentum Stock
MarketWatch AstraZeneca hails major breakthroughs with breast-cancer drugs
Zacks Astrazeneca (AZN) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
Zacks Astrazeneca (AZN) is a Top-Ranked Growth Stock: Should You Buy?
RSS Feed
AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen