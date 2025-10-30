AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca fällt am Mittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 125,12 GBP.
Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 125,12 GBP. Das bisherige Tagestief markierte AstraZeneca-Aktie bei 124,34 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,56 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 101.551 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.
Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,72 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,68 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 95,74 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 23,48 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,25 USD. Im Vorjahr hatte AstraZeneca 2,46 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 144,80 GBP aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat AstraZeneca 10,82 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von AstraZeneca rechnen Experten am 05.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je AstraZeneca-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,14 USD fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.2025
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
