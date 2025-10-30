AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca tendiert am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 123,94 GBP abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die AstraZeneca-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 123,94 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die AstraZeneca-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 123,66 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 124,56 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 426.958 AstraZeneca-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 129,72 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 4,66 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,74 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 22,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,25 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 144,80 GBP an.

Am 29.07.2025 hat AstraZeneca die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. AstraZeneca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,98 GBP je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,82 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 10,25 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von AstraZeneca rechnen Experten am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 9,14 USD im Jahr 2025 aus.

