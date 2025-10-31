AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken AstraZeneca am Freitagmittag ins Minus
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 125,06 GBP.
Das Papier von AstraZeneca befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 125,06 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der AstraZeneca-Aktie ging bis auf 124,92 GBP. Bei 125,62 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 105.548 AstraZeneca-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 129,72 GBP erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,73 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 95,74 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 30,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,25 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 144,80 GBP an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10,82 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,25 Mrd. GBP umgesetzt.
Die AstraZeneca-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Am 05.11.2026 wird AstraZeneca schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:31
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|27.10.2025
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.2025
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.2025
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.2025
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.2024
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|07.11.2024
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|05.11.2024
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
