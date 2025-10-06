AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca verteuert sich am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AstraZeneca. Zuletzt ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 127,28 GBP.

Das Papier von AstraZeneca konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 127,28 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AstraZeneca-Aktie bisher bei 127,76 GBP. Bei 127,16 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 245.796 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 127,76 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Kursplus von 0,38 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 24,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,46 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,25 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 137,30 GBP für die AstraZeneca-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. AstraZeneca hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,82 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,32 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie steigt: Direktes Listing an der NYSE geplant

AstraZeneca-Aktie stabil: EU-Zulassung für Tezspire bei chronischer Sinusitis erwartet

AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt