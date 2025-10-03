AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca gewinnt am Mittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von AstraZeneca zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 125,10 GBP.

Das Papier von AstraZeneca konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 125,10 GBP. Im Tageshoch stieg die AstraZeneca-Aktie bis auf 125,50 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,52 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 134.876 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 127,50 GBP an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 1,88 Prozent niedriger. Bei 95,74 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 23,47 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,25 USD. Im Vorjahr erhielten AstraZeneca-Aktionäre 2,46 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AstraZeneca-Aktie bei 139,23 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,82 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von AstraZeneca.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 10,32 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie steigt: Direktes Listing an der NYSE geplant

AstraZeneca-Aktie stabil: EU-Zulassung für Tezspire bei chronischer Sinusitis erwartet

AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt