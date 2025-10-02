DAX24.389 +1,1%Est505.643 +1,1%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,39 +0,5%Nas22.774 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1712 -0,2%Öl64,53 -1,4%Gold3.832 -0,9%
Blick auf Aktienkurs

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge

02.10.25 16:10 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Mit einem Kurs von 124,36 GBP zeigte sich die AstraZeneca-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
143,20 EUR -0,80 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AstraZeneca-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 124,36 GBP an der Tafel. Kurzfristig markierte die AstraZeneca-Aktie bei 127,50 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die AstraZeneca-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 123,70 GBP ab. Bei 127,20 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 862.308 Stück gehandelt.

Bei 127,50 GBP markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 2,52 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (95,74 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 23,01 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,25 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 139,23 GBP.

Am 29.07.2025 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,18 GBP, nach 0,98 GBP im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 10,82 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 05.11.2026 wird AstraZeneca schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AstraZeneca ein EPS in Höhe von 9,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

DatumMeistgelesen
Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
12:26AstraZeneca BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12:26AstraZeneca BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
