AstraZeneca Aktie

142,75 EUR -0,10 EUR -0,07 %
STU
124,64 GBP +0,28 GBP +0,23 %
LSE
Marktkap. 199,11 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZNCF

Goldman Sachs Group Inc.

AstraZeneca Buy

12:26 Uhr
AstraZeneca Buy
AstraZeneca PLC
142,75 EUR -0,10 EUR -0,07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 15013 auf 15163 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rajan Sharma rechnet damit, dass die Quartalsergebnisse des Pharmakonzerns den Konsens bestätigen. Er geht am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht am 6. November zudem von einer Bekräftigung der Jahresziele aus./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 05:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
151,63 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
124,52 £		 Abst. Kursziel*:
21,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
124,64 £		 Abst. Kursziel aktuell:
21,65%
Analyst Name:
Rajan Sharma 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,23 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

12:26 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.25 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
17.09.25 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.25 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

