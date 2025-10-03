AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Freitagnachmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 124,78 GBP.

Um 15:53 Uhr ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 124,78 GBP. Bei 126,34 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 124,52 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 441.879 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (127,50 GBP) erklomm das Papier am 02.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Kursplus von 2,18 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,27 Prozent.

Nach 2,46 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,25 USD je AstraZeneca-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 139,23 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 29.07.2025. In Sachen EPS wurden 1,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,82 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 10,25 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 06.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

