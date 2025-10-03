AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca tendiert am Freitagvormittag um Nulllinie

Kursverlauf

Die Aktie von AstraZeneca zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Bei der AstraZeneca-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 124,62 GBP.

Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr bei 124,62 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 124,74 GBP zu. Zwischenzeitlich weitete die AstraZeneca-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 124,12 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 124,52 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 26.354 AstraZeneca-Aktien.

Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 127,50 GBP. Mit einem Zuwachs von 2,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 23,17 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,25 USD. Im Vorjahr erhielten AstraZeneca-Aktionäre 2,46 GBP je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 139,23 GBP aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. AstraZeneca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,98 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,82 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 10,25 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Experten taxieren den AstraZeneca-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,32 USD je Aktie.

