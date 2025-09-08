AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca legt am Mittwochmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AstraZeneca. Im London-Handel gewannen die AstraZeneca-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 120,04 GBP. In der Spitze legte die AstraZeneca-Aktie bis auf 120,54 GBP zu. Mit einem Wert von 120,08 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 114.170 AstraZeneca-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (124,24 GBP) erklomm das Papier am 11.09.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 3,38 Prozent niedriger. Bei 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 20,24 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für AstraZeneca-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,46 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,24 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,72 GBP.

Am 29.07.2025 hat AstraZeneca die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,25 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,82 Mrd. GBP ausgewiesen.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,11 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.

