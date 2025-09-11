DAX23.785 +0,4%ESt505.432 +0,8%Top 10 Crypto16,14 -1,6%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.687 -0,7%Euro1,1752 +0,2%Öl67,08 +0,3%Gold3.640 -0,1%
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Montagmittag mit roten Vorzeichen

15.09.25 12:09 Uhr
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 113,82 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
132,20 EUR -2,80 EUR -2,07%
Das Papier von AstraZeneca gab in der London-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 3,5 Prozent auf 113,82 GBP abwärts. Die AstraZeneca-Aktie sank bis auf 113,40 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 116,56 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 225.581 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,56 GBP) erklomm das Papier am 05.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Verlust von 15,88 Prozent wieder erreichen.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,24 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 138,72 GBP.

Am 29.07.2025 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,98 GBP erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,82 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 9,11 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025AstraZeneca BuyUBS AG
04.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
01.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025AstraZeneca HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

