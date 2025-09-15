AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Im London-Handel gewannen die AstraZeneca-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von AstraZeneca zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 114,44 GBP. In der Spitze legte die AstraZeneca-Aktie bis auf 114,50 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 114,00 GBP. Der Tagesumsatz der AstraZeneca-Aktie belief sich zuletzt auf 43.295 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,56 GBP erreichte der Titel am 05.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP ab. Mit Abgaben von 16,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,24 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AstraZeneca 2,46 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AstraZeneca-Aktie bei 138,72 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 29.07.2025. Das EPS belief sich auf 1,18 GBP gegenüber 0,98 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 10,82 Mrd. GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,25 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 9,10 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

