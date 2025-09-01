AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca tendiert am Mittag auf rotem Terrain

DAX23.361 +0,1%ESt505.377 +0,1%Top 10 Crypto16,08 -1,3%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.338 ±-0,0%Euro1,1840 -0,2%Öl67,95 -0,8%Gold3.665 -0,7%
Fed-Entscheid am Abend: DAX fällt zurück -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, SAP, BioNTech, Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt AstraZeneca-Aktie schwächelt: Wichtiges Ziel bei COPD-Studie mit Fasenra verfehlt
Blick auf AstraZeneca-Kurs

17.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 112,86 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
130,70 EUR -1,25 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 112,86 GBP. Die AstraZeneca-Aktie gab in der Spitze bis auf 112,46 GBP nach. Bei 113,38 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 127.760 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,56 GBP. Dieser Kurs wurde am 05.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 8,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 95,74 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,24 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AstraZeneca-Aktie bei 138,72 GBP.

Am 29.07.2025 lud AstraZeneca zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,98 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10,82 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,25 Mrd. GBP umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AstraZeneca ein EPS in Höhe von 9,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
12:26AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
11:36AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:36AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025AstraZeneca BuyUBS AG
04.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12:26AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

