Aumovio Aktie News: Aumovio präsentiert sich am Mittag stärker
Die Aktie von Aumovio zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Aumovio konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 39,86 EUR.
Die Aumovio-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 39,86 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Aumovio-Aktie bisher bei 42,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 38,52 EUR. Von der Aumovio-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 431.248 Stück gehandelt.
Experten gaben als mittleres Kursziel 51,00 EUR an.
