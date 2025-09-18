DAX23.628 -0,2%ESt505.459 ±0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.086 -0,3%Euro1,1763 -0,2%Öl66,86 -1,0%Gold3.658 +0,4%
Aumovio im Fokus

Aumovio Aktie News: Aumovio präsentiert sich am Mittag stärker

19.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Aumovio zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Aumovio konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 39,86 EUR.

Die Aumovio-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 39,86 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Aumovio-Aktie bisher bei 42,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 38,52 EUR. Von der Aumovio-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 431.248 Stück gehandelt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 51,00 EUR an.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aumovio-Aktie

Aumovio-Aktie sackt zunächst ab: Conti-Autozuliefersparte startet an der Börse

Aumovio-Aktie: Dönges startet bereits im November als CFO

Continental-Aktie höher: Ergebnisse in der Autosparte übertreffen Erwartungen - Rechtsstreit mit BMW

