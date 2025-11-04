DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,94 -1,8%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.734 -1,9%Euro1,1530 +0,1%Öl64,55 -0,5%Gold3.991 -0,3%
Ausblick bekräftigt

Nemetschek-Aktie gefragt: Profitabilität im 3. Quartal deutlich gesteigert

04.11.25 08:33 Uhr
Nemetschek-Aktie im Plus: Im 3Q deutlich profitabler | finanzen.net

Nemetschek hat im dritten Quartal seinen profitablen Wachstumskurs dank der guten Umsätze aus Subskription und SaaS fortgesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
101,40 EUR 2,35 EUR 2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Auf Segmentbasis trugen vor allem die beiden Segmente Design und Build zur soliden operativen Entwicklung bei dem im MDAX und TecDAX notierte Softwareunternehmen bei. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte Nemetschek.

Der Umsatz stieg um 15,8 Prozent bzw. währungsbereinigt um 20 Prozent auf 293,1 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens von Vara Research 292 Millionen Euro prognostiziert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kletterte um 24,9 Prozent auf 95,2 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge rückte entsprechend auf 32,5 Prozent von 30,1 Prozent vor. Hier hatte die Analystenprognose auf 31,8 Prozent gelautet. Unter dem Strich verdiente Nemetschek 55,3 Millionen Euro, 40,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

"Die anhaltend sehr erfolgreiche Entwicklung der Nemetschek Group zeigt die Stärke unseres Geschäftsmodells und unserer Strategie", sagte CEO Yves Padrines. "Angesichts unserer bisherigen sehr guten Geschäftsentwicklung sind wir sehr optimistisch, dass wir unsere Ziele für 2025 vollumfänglich erreichen."

Für 2025 erwartet der Konzern weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 20 bis 22 Prozent. Darin enthalten ist die im Vorjahr übernommene GoCanvas. Nemetschek hatte die Umsatzprognose im Juli erhöht. Die EBITDA-Marge soll weiterhin bei 31 Prozent liegen. Die Margenprognose berücksichtigt einen Verwässerungseffekt durch die Übernahme und außerordentliche Effekte aus der unerwarteten Insolvenz eines Zahlungsdienstleisters.

Nemetschek mit Chance auf Erholung nach Kursverlusten

Nach hohen Kursverlusten seit August haben die Aktien von Nemetschek am Dienstag die Chance auf eine Stabilisierung.

Die Quartalsbilanz des Software-Entwicklers kam im vorbörslichen Handel gut an, der Kurs stieg in einem schwachen Gesamtmarkt um gut zwei Prozent auf 102,20 Euro in Relation zum XETRA-Schluss am Vortag. Zuvor hatten die Papiere vom Zwischenhoch bei 138,50 Euro allerdings fast 30 Prozent eingebüßt.

Das operative Ergebnis (Ebitda) habe im dritten Quartal die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Joseph George von JPMorgan in einer ersten Reaktion. Das sollte am Markt gut aufgenommen werden. Gleichzeitig begrenze aber der unveränderte Ausblick des Unternehmens höhere Marktschätzungen.

DOW JONES / dpa-AFX Broker

