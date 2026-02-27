DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2300 +3,4%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.601 +1,3%Euro1,1757 -0,2%Öl78,17 +7,8%Gold5.379 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y freenet A0Z2ZZ Netflix 552484 Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Infineon 623100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960 TUI TUAG50 adidas A1EWWW Nordex A0D655
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer -- Berkshire Hathaway-Bilanz verfehlt Erwartungen -- Paramount macht Warner Bros.-Übernahme offiziell - Mercedes-Benz im Fokus
Top News
OpenAI sichert sich Pentagon-Auftrag - Anthropic als Sicherheitsrisiko eingestuft OpenAI sichert sich Pentagon-Auftrag - Anthropic als Sicherheitsrisiko eingestuft
Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor

02.03.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Schaeffler AG
10,29 EUR -0,56 EUR -5,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Schaeffler äußert sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,053 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1,240 EUR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Schaeffler in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 5,80 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 5,96 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,338 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,860 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 23,57 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 18,19 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schaeffler

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schaeffler

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Schaeffler AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Schaeffler AG

DatumRatingAnalyst
03.02.2026Schaeffler SellUBS AG
30.01.2026Schaeffler NeutralUBS AG
30.01.2026Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
30.01.2026Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2026Schaeffler BuyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Schaeffler BuyCitigroup Corp.
29.01.2026Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Schaeffler BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025Schaeffler KaufenDZ BANK
04.11.2025Schaeffler BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Schaeffler NeutralUBS AG
30.01.2026Schaeffler HoldDeutsche Bank AG
30.01.2026Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026Schaeffler NeutralUBS AG
07.01.2026Schaeffler NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Schaeffler SellUBS AG
02.07.2024Schaeffler SellUBS AG
07.05.2024Schaeffler SellUBS AG
10.04.2024Schaeffler SellUBS AG
21.03.2024Schaeffler SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schaeffler AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen