BASF Aktie News: BASF am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 43,70 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 43,70 EUR. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 43,63 EUR. Mit einem Wert von 44,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 662.610 BASF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 26,00 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 16,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2024 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,50 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF ließ sich am 11.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 15,77 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BASF am 22.10.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 2,62 EUR im Jahr 2025 aus.

