BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

BAT im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BAT. Zuletzt ging es für die BAT-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 40,70 GBP.

Die BAT-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 40,70 GBP. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,60 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,98 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 338.054 BAT-Aktien.

Bei einem Wert von 44,00 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Gewinne von 8,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,22 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 35,58 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,64 GBP je BAT-Aktie an.

BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen. Am 11.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2025 3,40 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

