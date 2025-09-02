BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT verzeichnet am Mittwochmittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BAT. Zuletzt ging es für die BAT-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 40,70 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die BAT-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 40,70 GBP. Zwischenzeitlich weitete die BAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,60 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,98 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 338.054 BAT-Aktien.
Bei einem Wert von 44,00 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Gewinne von 8,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,22 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BAT-Aktie 35,58 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,64 GBP je BAT-Aktie an.
BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen. Am 11.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2025 3,40 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BAT-Aktie
BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück
Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark
BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose
Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|05.08.2025
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.2025
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.2025
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|16.10.2018
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen