BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag mit Einbußen
Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BAT-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 41,91 GBP.
Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 41,91 GBP abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BAT-Aktie bei 41,64 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,45 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 314.275 BAT-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,00 GBP) erklomm das Papier am 22.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Am 15.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,48 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,43 Prozent.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,44 GBP. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,33 GBP für die BAT-Aktie aus.
Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2025 3,38 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
