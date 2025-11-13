BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BAT-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 41,91 GBP.

Das Papier von BAT gab in der London-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 41,91 GBP abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BAT-Aktie bei 41,64 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,45 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 314.275 BAT-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,00 GBP) erklomm das Papier am 22.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Am 15.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,48 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,43 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,44 GBP. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,33 GBP für die BAT-Aktie aus.

Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2025 3,38 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

