So bewegt sich BAT

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

13.11.25 16:08 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BAT-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 41,99 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
47,25 EUR -0,95 EUR -1,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die BAT-Aktie in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 41,99 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte BAT-Aktie bei 41,64 GBP. Bei 42,45 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 737.665 Stück.

Bei 44,00 GBP markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BAT-Aktie derzeit noch 4,79 Prozent Luft nach oben. Bei 27,48 GBP erreichte der Anteilsschein am 15.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,56 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,44 GBP, nach 2,40 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,33 GBP.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die BAT-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,38 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
12.11.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

